Yarından İtibaren Geçerli Olacak. Yüzde 55 Zamlandı

Yüksek enflasyon ve artan masraflardan ötürü toplu taşıma fiyatlarına zam yaptıklarını belirten belediyeler arasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de eklendi.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere zamlı tarife açıklandı.

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası'nın talebi üzerine yapılan UKOME toplantısında, şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 53,82 oranında zam kararı alındı.

İndi-bindi ücreti 20 TL'ye yükseltilirken, indirimli bilet fiyatları da yüzde 55 oranında artırılarak 14 TL olarak belirlendi.

Bu artışlar, belediyenin maliyetlerini dengelemek ve hizmet kalitesini korumak için yapıldı.

SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

Kocaeli Servisçiler Odası da gider kalemlerindeki artış nedeniyle servis ücretlerine zam yaptı. Mesafe bazında yapılan zam oranları şu şekilde:

0,1 kilometre mesafe: 1100 TL'den 1690 TL'ye

1-3 kilometre arası: 1130 TL'den 1740 TL'ye

3-5 kilometre arası: 1220 TL'den 1880 TL'ye

5-7 kilometre arası: 1360 TL'den 2090 TL'ye

7-10 kilometre arası: 1480 TL'den 2280 TL'ye

10-15 kilometre arası: 1600 TL'den 2630 TL'ye

15-20 kilometre arası: 1710 TL'den 2630 TL'ye

20-25 kilometre arası: 1830 TL'den 2820 TL'ye

Bu zamlarla birlikte, Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar, toplu taşıma ve servis hizmetlerinden daha yüksek ücretlerle faydalanacaklar.

Belediyenin aldığı bu kararların, ekonomik şartlar ve maliyetlerin artmasıyla ilgili gerçekçi bir yanıt olduğu belirtiliyor.