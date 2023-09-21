Yarış tayları 26 gün sonra açık artırmada

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen ünlü Arap yarış tayları İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda görücüye çıkıyor. 15 baş safkan elit Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satılacak.

KAYNAK: İHA
Yarış tayları 26 gün sonra açık artırmada

İHA'nın haberine göre, Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen ünlü Arap yarış tayları İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda görücüye çıkıyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen ve ilk bölümü 11 Temmuz’da Karacabey Tarım İşletmesi'nde satışa sunulan ünlü Arap yarış taylarının 15’i, 17 Ekim’de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda satışa sunulacak.

Türkiye'nin dört bir yanında yarış atı severlerin katılacağı açık arttırma ile sahiplerini bulacak olan 15 baş safkan elit Arap koşu tayının satışlarında yüksek bir gelir elde edilmesi bekleniyor.

"REKORU KATLAYACAĞIZ"

17 Ekim’de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek satışlara da rekor bir gelir beklediklerini kaydeden Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, ”İşlememizin önemli birimlerinden birisi safkan at yetiştiriciliği" dedi.

Öcal "İşletmemiz yıllardan bu alanda önemli katkılar sağlamıştır. 17 Ekim tarihinde şampiyon adayı 15 adet taylarımızı satışa sunacağız. Geçtiğimiz yıl tay başına 2 milyon TL gibi rekor bir fiyata satışlarımız oldu bu yılda o rekorları katlayarak satışlarımızın devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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