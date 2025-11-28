Avrupa Oyunları, Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin (EOC) 2012'de aldığı bir kararla, 4 yılda bir yapılan, kıtanın en büyük olimpik organizasyonu. 2027 Avrupa Oyunları'ndaki tüm olimpik sporlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek olan 2028 Yaz Olimpiyatları için kota alma olanağı sağlıyor. Bu yüzden Avrupa’daki 50 ülkenin tamamı (Birleşik Krallık tek bayrak altında katılıyor) oyunlarda boy gösteriyor.

EOC, her üye ülke komitesine bir davet mektubu göndererek süreci başlatıyor. Aday ülkeler, taleplerini EOC'ye aktarıyor. Komitenin görevlendirdiği isimler tarafından gerekli teftişler yapılıyor. EOC Genel Kurulu'nda adaylıklar görüşüldükten sonra ev sahibi seçiliyor. Avrupa Oyunları daha önce Azerbaycan’ın Bakü, Belarus’un Minsk ve Polonya’nın Krakow kentinde yapılmıştı. 2027'de 4.'sü yapılacak oyunlara tek aday İstanbul'du.

ROMA'DAKİ İMZADA BAKAN BAK YOKTU

Bu oyunları almak 2036'da Olimpiyat Oyunları'nı İstanbul'a getirmek için dev bir adımdı. 17 Mayıs 2024'te o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, EOC Başkanı Spyros Capralos, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Ali ile birlikte Avrupa Oyunları Mutabakat Zaptı'nı Roma'da imzaladı. İmza töreninde İmamoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ve dönemin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük’e davet gönderdiğini ancak bu davete itibar edilmediğini söyledi. İmamoğlu, burada 'Devlet oyunlara destek vermezse ne yapacaksınız?' sorusunu şöyle yanıtladı: "Bu Türkiye’nin işi. Yardım gelmese de Avrupa Oyunları’nın bütçesi hazır. Bütün fizibiliteleri yaparak bu işe talip olduk. Bakanlığa yazılarımızı yazdık. Bunlara cevap dahi verilmedi. ‘Seçim öncesi’ dendi vesaire vesaire. Bazı tesisler Sinan Erdem gibi bizim olmasına rağmen teslim edilmiyor. Umarım bunları aşarız. Ama en olumsuz halinde bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin konaklama yerleri, tesisleri Avrupa Oyunları yapmaya muktedir. Planlamasını yaptık.”

İMAMOĞLU HAPİSTE, İMZAYI BAKAN BAK ATTI

Aradan günler geçti. Ekrem İmamoğlu, örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma ve verme, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması, vergi usul kanununa ve çevre mevzuatına aykırı fiillerle suçlanarak tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanlığı görevinden aldı. Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasında en büyük pay sahibi olanlardan İmamoğlu hapisteyken 2027 Avrupa Oyunları için Ev Sahibi Ülke Anlaşmasını resmen imzaladı. Anlaşmaya imza atanlarsa Roma'da İmamoğlu ile beraber olan EOC Başkanı Spyros Capralos ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tı. Ayrıca EOC İcra Kurulu Üyesi ve Romanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihai Covaliu liderliğindeki EOC Koordinasyon Komisyonu üyelerini de onaylandı. Komisyon, önümüzdeki 19 ay boyunca hazırlıkları denetleyecek. EOC İcra Kurulu Üyesi ve Hırvatistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Zlatko Matesa ise Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

BAK: İSTANBUL BELEDİYESİ İLE ÇALIŞIYORUZ

Çok değil 1 yıl önce İmamoğlu'nun 'Avrupa Oyunları için mektup yazıyoruz yanıt vermiyorlar' dediği Bak törende şunları söyledi: “Türkiye, 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan gurur duymaktadır. Bugün imzalanan Ev Sahibi Ülke Anlaşması, hükümetimizin olağanüstü bir etkinlik sunma konusundaki tam kararlılığını göstermektedir. İstanbul, büyük uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapma konusunda köklü ve gururlu bir geleneğe sahiptir. Kıtanın en iyi sporcularını, Olimpiyat hayallerinin peşinden koşarken ülkemizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Avrupa Oyunları'nda Türk sporunun ve misafirperverliğinin en iyisini sergilemesini sağlamak için EOC, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz."

Başkan Capralos ise İstanbul'da başarılı bir Avrupa Oyunları düzenlenmesi konusundaki güçlü taahhütleri için bakanlığa teşekkür ederek şunları söyledi: “İstanbul seçildiğinde, dünya çapında spor etkinlikleri düzenleme konusunda kanıtlanmış bir üne sahip, olağanüstü bir ev sahibi kazandığımızı biliyorduk. EOC, Türkiye'deki tüm paydaşlarla mükemmel bir ilişkiye sahip ve Ev Sahibi Ülke Anlaşması, Bakanlığın etkinliğe olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit ediyor. Ayrıca İstanbul 2027 için EOC Koordinasyon Komisyonu'nu onaylamaktan memnuniyet duyuyoruz; üyelerimiz Avrupa sporunun dört bir yanından büyük bir deneyim ve farklı bakış açıları getirecekler. Avrupa Oyunları, kıtanın önde gelen çok sporlu etkinliğidir ve Avrupa'nın en iyi sporcularının 2027'de İstanbul'da buluşacak olması bizi çok heyecanlandırıyor. Bu sporcuların birçoğu Olimpiyat Oyunları'na kota alabilmek için yarışacak.”

Eskrim dalında iki kez Olimpiyat madalyası kazanan, EOC İstanbul 2027 Koordinasyon Komisyonu Başkanı Mihai Covaliu ise “İstanbul 2027 Avrupa Oyunları için son derece özverili bir Koordinasyon Komisyonuna liderlik etmekten onur duyuyorum. Hepimiz Ocak ayında hazırlıkların bir parçası olarak yapacağımız ilk ziyareti sabırsızlıkla bekliyoruz. İstanbul, inanılmaz bir spor mirasına ve dünya standartlarında tesislere sahip bir şehir. Sporcular ve taraftarlar için olağanüstü bir deneyim sunmak adına Türkiye'deki ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya kararlıyız” dedi.