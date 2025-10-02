Yarışmacıların ödül kararı duygulandırdı

TRT 1’in sevilen yarışma programı Lingo Türkiye’de finalde büyük ödül kazanan baba kız olarak yarışan yarışmacılar Seher ve Mehmet, kazandıkları ödülü Gazze’ye bağışlama kararı aldı.

Lingo Türkiye yapım ekibi de bağışı artırarak Gazze’deki çocuklara umut olacak bir destek haline getirdi.

1 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümde heyecan doruktaydı.

Kemal Uçar’ın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, çift hem keyifli anlar yaşattı hem de izleyicilere unutulmaz bir sürpriz sundu.

Finalde kazanan Seher ve Mehmet, aldıkları ödülü Gazze’deki çocuklara bağışlayarak büyük takdir topladı.

KAZANILAN ÖDÜL GAZZE’YE BAĞIŞLANDI

Finalde doğru tahmin ettikleri “mendil” kelimesiyle 32.700 TL’lik büyük ödülün sahibi olan Seher ve Mehmet, bu ödülü Gazze’deki çocuklara bağışlama kararı aldı.

Bu anlamlı hareket, yarışmanın sadece bilgi ve eğlence sunmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı da teşvik ettiğini gösterdi.

Yarışmacıların bu örnek davranışına destek veren Lingo Türkiye ekibi, ödül miktarını 100.000 TL’ye tamamladı. Bağış, AFAD ve Kızılay iş birliğiyle devlet güvencesinde Gazze’deki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. TRT 1’in sevilen programı, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle izleyicilerin gönlünde özel bir yer edinmeye devam de ediyor.

LİNGO TÜRKİYE NEDİR?

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran yarışma programı “Lingo”, Türkiye’de de izleyicilerle buluşuyor.

TRT 1'de ekrana gelen yarışma harfleri kelimelere, kelimeleri ise ödüllere dönüştüren eğlenceli bir tahmin yarışması olarak biliniyor.

Yarışmanın yapımını Shine Film Pictures üstleniyor. Programı, ünlü oyuncu ve sunucu Kemal Uçar sunuyor.