Yarıştan çekilen Biden ilk kez Harris ile kamuoyu önüne çıktı

Maryland'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan ikili, sağlık politikaları ve ilaç fiyatlarındaki düşüşler hakkında bilgi verdi. Harris, Biden'ın başkanlığını övgüyle anarak, onun "olağanüstü" bir lider olduğunu belirtti ve Amerikan halkının sağlık hizmetlerine erişimini genişletme konusundaki çabalarını vurguladı.

Harris ayrıca, yaşlıların ilaçlarını alabilme ve finansal güvenlikleri konusunda seçim yapmak zorunda bırakılmaması gerektiğini ifade etti. Etkinlik, Biden'a olan desteğin ve takdirin göstergesi olarak "Teşekkürler Joe" sloganları ile renklendi.