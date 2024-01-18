Yarıyıl tatili yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyon öğrenci yarıyıl tatiline giriyor.
Eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13 Kasım-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, yarın karnelerini alarak 16 günlük yarıyıl tatiline başlayacak, tatil 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak.
Öte yandan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.