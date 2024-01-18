Yarıyıl tatili yarın başlıyor

Kaynak: İHA
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
20 milyonu aşkın okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yarıyıl tatili için yarın son ders zili çalacak ve öğrenciler 16 günlük tatiline başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyon öğrenci yarıyıl tatiline giriyor.

Eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13 Kasım-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, yarın karnelerini alarak 16 günlük yarıyıl tatiline başlayacak, tatil 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak.

Öte yandan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

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