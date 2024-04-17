Yaş meyve ve sebze sektörünün hedefi uzak pazarlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen ödül törenine İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı ile ödül alan firma temsilcileri katıldı.

Tören öncesinde Ekonomist, Akademisyen Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

YENİ YILA HIZLI GİRİŞ YAPTI

Yaş meyve ve sebze sektörünün 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 oranında artış ile yaklaşık 3 milyar 500 milyon dolar ihracat yaptığını belirten İYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, meyve sebze mamulleri sektörünün ise yaklaşık 2 milyar 500 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

2024’ün ilk çeyrek rakamlarına değinen Mutlu, sektörün bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 oranında artış ile 964 milyon dolar, mamul sektörünün ise yüzde 29 oranında artış ile 708 milyon dolar tutarında ihracatı ile yeni yıla hızlı girildiğini açıkladı.

Sektörünün ciddi bir büyüme kaydettiğini söyleyen Mutlu, bu büyümenin ve ihracatın sürdürülebilir olabilmesi adına sektörün önündeki en önemli iki sorun olan fiyat istikrarı ve kesintisiz ham madde tedariki konularının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

UZAK PAZARLARA GİRMEK İSTİYOR

Türkiye’nin yaş sebze meyve üretiminde yaklaşık 55 milyon ton ile dünyada dördüncü sırada yer aldığını belirten Mutlu, ihracat pazarlarının Avrupa ve Rusya olduğunu söyledi.

Uzak pazarlara da girmek istediklerini belirten Mutlu, özellikle Amerika ve Uzak Doğu'nun önemine dikkat çekti.

Mutlu, Orta Doğu’nun da önemli pazar olduğuna değinerek 1,5 milyar insana ulaştıklarını ve bunu avantaja çevirmeyi istediklerini söyledi.

Mamul tarafında ise tüm pazarlarda olduklarını belirten Mutlu, önemli olanın marka ve katma değeri yüksek ürünlerle pazara girebilmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Mutlu, yeni pazarlar oluşturmanın en doğru yönetimi gıdayı tattırmak olduğunu belirterek, “Daha fazla alım ve ticaret heyetleri, fuarlar ve tadım etkinlikleri yapmak en büyük hedefimiz ve bunu sadece ürün olarak değil, gastronomi olarak da ortaya koymaya çalışıyoruz. Ürünleri Türk mutfağı çatısı altında dünya ağız tadına uygun hale getirip satarsak sürdürülebilir bir katma değer yaratırız.”

İSTANBUL’DAN İHRACAT YÜZDE 19.2 ARTTI

Mutlu, yılın ilk çeyreğinde birlikten yapılan ihracatın yüzde 19,2’lik artışla 145 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Son 12 ayda, İstanbul’dan en fazla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’a ihracat yapıldığını söyleyen Mutlu, bu üç ülkenin birliğin ihracatından yüzde 25 oranında pay aldığını belirtti.

Mutlu, İstanbul’dan yapılan ihracatın yüzde 25’ini maden ve mineral suları, elma suyu ile domatesin oluşturduğunu da kaydetti.

60 FİRMAYA ÖDÜL VERİLDİ

En fazla ihracat yapan 60 firmaya farklı kategorilerde ödül ve sertifikaları verildi.

2023’te yaptığı ihracatla tüm sektörler içerisinde birinci Anadolu Etap Dış Ticaret olurken, TAT Gıda Sanayi ikinci, Mey İçki Sanayi ise üçüncü sırada yer aldı. Onu sırasıyla Tunay Gıda ile RAM Dış Ticaret takip etti.

Alt sektörel dağılımında ise alkollü içecekler grubunda geçen yılın lideri Mey İçki Sanayi olurken, alkolsüz içeceklerde Anadolu Etap Dış Ticaret, dondurulmuş ürünlerde Kerevitaş Gıda, yaş meyve sebze grubunda Çekok Gıda Sanayi, Konserve ürünler grubunda ise Tat Gıda Sanayi ilk sırada yer aldı.