Yasa değişti vatandaşlık yolu açıldı dediler! Binlerce kişi mağdur oldu

Kuzey Makedonya'da yapılan vatandaşlık yasası değişikliği, Türkiye'ye göç eden binlerce kişiye umut ışığı olmuştu. "Vatandaş olabilecekler" vaadiyle yapılan duyuruların ardından on binlerce kişi başvuru yaparken, aradan geçen yaklaşık üç yıla rağmen başvurulara hiçbir geri dönüş olmaması büyük bir mağduriyet yarattı.

Değişen yasanın kendilerine vatandaşlık kapısını açtığı inancıyla harekete geçen binlerce kişi, süreç boyunca avukatlara ve danışmanlara binlerce Euro ödeme yapmak zorunda kaldı. Ancak yapılan tüm masraflara ve beklentilere rağmen, vatandaşlık başvurularının akıbeti belirsizliğini koruyor. Mağdur olan vatandaşlar, yetkililerden bir açıklama beklerken, ödedikleri paraların da boşa gittiğini dile getiriyor.

Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi partilerinin bu duruma sessiz kalması ise dikkat çekiyor. Mağdurlar, kendilerini temsil etmesi gereken siyasi yapıların konuya duyarsız kalmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor.

Yaşanan bu mağduriyet karşısında tek ses yükselten isim ise Kuzey Makedonya Milletvekili Salih Murat oldu. Murat, bu işin peşine düşerek mağduriyetin giderilmesi için çaba sarf ettiğini belirtiyor. Ancak on binlerce kişinin beklediği vatandaşlık kararı için henüz somut bir adım atılabilmiş değil.

Milletvekili Salih Murat, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclisi milletvekili olarak, İçişleri Bakanlığı’ndan vatandaşlık edinme prosedürleriyle ilgili aldığım cevabın kalitesi konusunda ciddi endişelerimi ifade ediyorum.

Yanıt özünde eksiktir, tüm soruları kapsamamaktadır, yasal sürelere uyulması konusundaki cevabın yokluğu endişe vericidir ve yanıt parlamenter hesap verebilirliğin temel ilkelerini karşılamamaktadır.

İçişleri Bakanlığı 2021 yılındaki değişikliklerden sonra yaklaşık 8.000 vatandaşlık başvurusu olduğunu ve sadece 42 karar (27 olumlu, 15 olumsuz) verildiğini belirtmesine rağmen, aşağıdaki hususlar endişe vericidir:

• Genel başvuru sayısı 8000 olarak belirtilmesine rağmen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından yapılan başvuruların kesin sayısı verilmemiştir

• Başvuruların çözümlenmesindeki gecikmelerin nedenleri, kurumun yasalara uygun hareket edip etmediği ve bu konudaki yasal sürelerin uygulanıp uygulanmadığı açıklanmamıştır

• Süre sorunlarının çözümü için alınan önlemler sunulmamıştır

• Tüm başvuru sahiplerine eşit muamele nasıl sağlandığı konusunda bilgi verilmemiştir.

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen bu eksik yanıt, vatandaşlık verme sürecinde ciddi bir şeffaflık eksikliğine işaret etmekte ve tüm sürecin etkinliğini sorgulanır hale getirmektedir.

Milletvekili olarak, birçok vatandaş için son derece önemli olan bu süreçle ilgili eksiksiz yanıtlar ve detaylı bilgiler talep etmeye devam edeceğim.”