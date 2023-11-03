Yasa dışı bahis çetesi ve bilet satışı iddialarına TFF'den ilginç yanıt: İlgimiz yok

Gazeteci Murat Ağırel'in, fahiş bilet fiyatları belirleyen Tuzlaspor'un sahiplerinin yurtıdışı bahis gelirini bu şekilde legalleştirdiği iddiası üzerine TFF günler sonra ilginç bir yanıt verdi.

Yasa dışı bahis çetesi ve bilet satışı iddialarına TFF'den ilginç yanıt: İlgimiz yok

Ağırel'in, Tuzlaspor'un fahiş fiyatla satışa çıkardığı biletlerin Passolig sistemi üzerinden satılmış gözükmesine rağmen maça kimsenin gelmediğini söylemesi üzerine gözler TFF'den gelecek açıklamaya çevrilmişti.

Ancak günlerdir iddialar karşısında sessiz kalan TFF çok konuşulacak bir açıklama yaparak dikkatleri üzerine topladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden yapılan açıklamada "TFF bu konuda hiçbir rol almaz" ifadesiyle iddialara yanıt verdi.
İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

31 Ekim 2023 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan, yanlış, araştırılmamış, toplumu kasıtlı olarak infiale davet eden ve gerçek dışı bir haberle ilgili aşağıdaki açıklama zaruri hale gelmiştir.
Türkiye Futbol Federasyonu, statüsü, talimatları ve genelgeleri gereği müsabakaların bilet fiyatları, satışa sunulan koltuk adedi ve satışa çıkan bloklar ve özellikle de bilet tahsilatı ile ilgili hiçbir aşamada hiçbir rol almaz.
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair kanun ile belirli müsabakaların izlenmesi için elektronik kart ve elektronik bilet zorunluluğu getirilmiştir.
Üst iki lig olan Süper Lig ve 1. Lig Kulüplerinin müsabakalarında da bu zorunluluk gereği 2014 yılından bu yana elektronik bilet satış sistemi uygulanmaktadır.
Kulüpler ile e-bilet sisteminden sorumlu firma arasında yapılan sözleşme gereği maç biletlerinin ücretleri ve biletlerin satışa çıkacağı tarih kulüpler tarafından belirlenir ve maç sonrası e-bilet sisteminden sorumlu firma, hizmet bedeli dışında kalan hasılatı doğrudan ev sahibi kulübe gönderir.
Türkiye Futbol Federasyonu, bu sürecin hiçbir aşamasında herhangi bir müdahalede bulunmaz.
Bu kasıtlı ve yalan haberi alıntılayarak sosyal medya dahil herhangi bir mecrada yayılmasına sebep olan kişilere ve kurumlara karşı Türkiye Futbol Federasyonu hukuki haklarını saklı tutmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Öne Çıkanlar
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Son Haberler
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove Gündem
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Kışın korkutan hastalıklara şifa oluyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kışın korkutan hastalıklara şifa oluyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı
Motosiklet hırsızı yakalandı Gündem
Motosiklet hırsızı yakalandı
Maymunlar Cehennemi serisinin yeni fragmanı yayınlandı Kültür Sanat
Maymunlar Cehennemi serisinin yeni fragmanı yayınlandı
SEDKK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu istifa etti! Gündem
SEDKK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu istifa etti!
Cumhurbaşkanlığı 15 personel alacak Yaşam
Cumhurbaşkanlığı 15 personel alacak