Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı faaliyet gösteren bir bahis sitesinin "müşteri temsilciliği" görevini üstlendikleri tespit edilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, bu soruşturma kapsamında Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 38 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLENLER ŞAŞIRTTI: 70 MİLYON LİRA VE SOĞUK CÜZDANLAR

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dikkat çekici miktarda suç unsuru ele geçirildi. Aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra, kripto para depolamak için kullanılan 11 adet "ledger cihazı" (soğuk cüzdan), 28 gram altın, 17 parça kesme altın ve tamı tamına 70 milyon lira nakit paraya el konuldu.

İfade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i "yasa dışı bahis" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.