Yasa dışı bahis reklamından tutuklanmıştı! Kerimcan Durmaz hakkında flaş gelişme

Sosyal medya hesaplarından yasa dışı bahsi özendirme gerekçesi ile tutuklanan fenomen Kerimcan Durmaz ve oyuncu Atakan Yılmaz'ın tutukluklarına avukatları tarafından itiraz edilmişti. Mahkeme itirazları reddederek tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz tutuklanmıştı.

AVUKATLARI İTİRAZDA BULUNMUŞTU

Fenomen Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz'ın avukatları, nöbetçi asliye ceza mahkemesine dilekçe sunarak müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulunmuşlardı.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Avukatların itirazını değerlendiren mahkeme, avukatların tutukluluğa yaptıkları itirazı reddederek Kerimcan Durmaz ile Atakan Yılmaz'ın tutukluk hallerinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenlerinin yasadışı bahis siteleri için reklam yapmalarını incelemeye devam ederken "Yasadışı bahis" suçlamasıyla Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık, bahis faaliyetlerinin yalnızca ülke ekonomisine ciddi zararlar vermekle kalmadığını, aynı zamanda gençleri kolay para kazanma vaadiyle teşvik ederek toplumsal düzeni tehdit ettiğini belirtti.

GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kerimcan Durmaz, İstanbul’da yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Durmaz daha sonra adliyeye sevk edilerek savcılığa ifade verdi. Soruşturma kapsamında, Durmaz’ın sosyal medya hesapları üzerinden yasadışı bahis sitelerinin reklamını yaparak insanları bu tür faaliyetlere yönlendirdiği ileri sürüldü.

TUTUKLANDI

Durmaz, savcılıktaki ifadesinin ardından "yasadışı bahis faaliyetlerine teşvik" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucu Kerimcan Durmaz, tutuklandı.