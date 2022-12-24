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Üvey babasını bıçaklayıp kendini ihbar etti

Denizli’de üvey babasını apartta göğsünden bıçaklayan genç, öz annesi tampon yaptığı sırada kendini ihbar ederek ekiplere teslim oldu. Annenin gözyaşlarına boğuldu olayda, üvey babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 20:46
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Yaşadığı apartta üvey babasını göğsünden bıçakladı

Üvey babasını bıçaklayıp kendini ihbar etti
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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bulundukları apartta M.U.Ş. (19) ile üvey babası Hüseyin S. (47) arasından tartışma çıktı. Çıkan tartışmayla beraber genç, üvey babasını öz annesinin yanında göğsünden bıçakladı.

Kanlar içinde yerde kalan kocasına tampon yapmaya çalışan anne zamanla mücadele ederken, genç 112’yi arayarak kendini ihbar etti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kan kaybeden üvey babayı yaptığı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Pamukkale devriye ekipleri suçunu itiraf eden genci bıçakla beraber gözaltına aldıktan sonra ifadesini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri apartta çalışma gerçekleştirirken, olaya şahit olan anne de gözyaşlarına boğuldu.

Hastaneye kaldırılan Hüseyin S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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