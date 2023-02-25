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Yaşadığını ispatlaması 15 gün sürdü

İstanbul Çekmeköy’de yaşayan 34 yaşındaki Nejat Özçelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da 9 Şubat’ta hayatını kaybeden akrabası Necat Özçelik ile olan isim benzerliği nedeniyle kayıtlara ‘ölü’ olarak geçtiğini öğrendi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 23:39
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Yaşadığını ispatlaması 15 gün sürdü

Yaşadığını ispatlaması 15 gün sürdü
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DHA’nın haberine göre; Özçelik’e geçen Salı günü trafik kontrolü sırasında nüfus kayıtlarında ölü olarak göründüğü bildirildi. Bu bilgi üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Özçelik, karakola giderek bilgi almak istedi. Karakolda parmak izi kontrolü yapılan Nejat Özçelik’in kimliği teyit edildi. Ölen akrabasının ismiyle olan benzerliği nedeniyle kayıtlarda bir hata yapıldığı anlaşıldı. Özçelik, Nüfus Müdürlüğüne giderek hatanın düzeltilmesini talep etti. Dün akşam Nüfus Müdürlüğünden gelen telefonla hatanın düzeltildiğini öğrenen Nejat Özçelik, yetkililere teşekkür ettiğini belirtti.

“Yaşadığım kanıtlandı”

Nejat Özçelik durumun düzeltilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık 15 gündür yaşadığımı kanıtlamaya çalışıyordum. Dün gece nüfus müdürlüğünde görevli olduğunu belirten bir kişi aradı. Hatanın düzeltildiğini, sistemde normale döndüğünü söyledi. Gece saatlerinde e-devlet sistemime, banka hesaplarıma girebildim. Hastaneyi aradım randevu alabilmek için, Pazartesi gününe randevu aldım. Daha öncesinden ölü olarak göründüğüm için randevu alamıyordum. Yaşadığım kanıtlandı. Yetkililere durumu düzelttikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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