Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Polis Kontrol Noktası’nda durdurulan bir araçta kuşları gören polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi.
Araçta detaylı arama yapan DKMP ekipleri, 80 saka kuşu ile yasa dışı avcılıkta kullanılan ses cihazları, tuzaklar ve ağlar ele geçirildi.
Şüphelinin kuşları ses cihazı yardımıyla yakaladığı ve ticaretini yaptığı ortaya çıktı.
İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
Şüpheliye 655 bin 70 TL idari para ve tazminat bedeli cezası kesildi. Saka kuşları yeniden doğal yaşam alanına salındı.