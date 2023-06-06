Yasadışı Göç Yasası İngiltere'nin milyar dolarlarına mal olacak

İngiltere hükümetinin Yasadışı Göç Yasası'nın maliyeti önümüzdeki iki yıl içinde 7,5 milyar doları bulabilir.

Yasadışı Göç Yasası İngiltere'nin milyar dolarlarına mal olacak

Editör: İsa Karaarslan

BBC'nin edindiği hükümet içi tahminlere göre, ülkenin tartışmalı yeni Yasadışı Göç Yasası kapsamında önümüzdeki iki yıl içinde insanları tutuklamanın ve sınır dışı etmenin Birleşik Krallık yetkililerine maliyeti 6 milyar sterline (7,5 milyar dolar) ulaşabilir.

Nisan ayında Avam Kamarası'ndan geçen yasa tasarısı, Birleşik Krallık'a yasa dışı yollardan girenlerin, özellikle de İngiliz Kanalı'nı küçük teknelerle geçenlerin tutuklanmasını ve anavatanlarına ya da üçüncü ülkelere geri gönderilmesini kolaylaştıracak mekanizmalar içeriyor.

Hükümet, mevzuatla ilgili öngörülen maliyetleri açıklamadı. Ancak BBC Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'nın gözaltı tesisleri, barınma ve sürgünler için 3 ila 6 milyar sterlin harcamak zorunda kalacağını tahmin ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, yasa tasarısının maliyetli ve karmaşık olacağını söylerken, yasanın uygulanmasının "büyük bir lojistik zorluk" olacağı kabul ediliyor. Üst düzey bir hükümet kaynağı BBC'ye, tasarının kamu harcamalarını kısıtlayabileceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, mevzuatın caydırıcı olacağını ve gözaltına alınan insan sayısı zamanla düştükçe maliyetlerin de düşeceğini umuyor. Hazine alenen politikayı destekliyor, ancak içerdekilerin caydırıcılık yönünün yeterince kanıtlanmadığından endişe duydukları söyleniyor. Tasarıya yakın bir İçişleri Bakanlığı kaynağı, bu caydırıcılık etkisini tahmin edilemeyen "bilinmeyen bir faktör" olarak nitelendirdi.

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