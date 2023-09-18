Yasadışı kenevir ekimi yapan 2 kişi tutuklandı

Orman İşletme Müdürlüğüne ait orman dikim sahası içerisinde kenevir ekimi yapıldığının tespit edilmesi üzerine geniş kapsamlı inceleme ve araştırma başlatıldı. Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, yasadışı ekim yapan şüpheliler T.T. ve H.M.A’nın bulunduğu araç takip edilerek durduruldu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 kök kenevir bitkisi ile içime hazır 5 gram esrar maddesi bulundu.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 13 kök kenevir bitkisi, 70 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldular.