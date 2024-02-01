Yasağa aldırmadan buz tutan gölün üzerinde yürüdüler

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Gölcük Tabiat Parkı’na ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, karın tadını çıkardı.

Kartpostallara yakışan görüntülerin oluştuğu Gölcük Tabiat Parkı’nda, gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye düşen sıcaklık ve kar yağışıyla birlikte, parkın içinde bulunan göl buz tuttu. Gün içinde havanın güneşli o0lması nedeniyle, gölün bazı yerlerinde incelmeler görülürken ziyaretçiler, tehlike ve yasak olmasına rağmen donan gölün üzerinde yürüdü ve fotoğraf çektirdi.

Tabiat Parkı’nda asılı olan uyarı tabelalarına aldırış etmeyen ziyaretçiler, buz tutan gölün üzerinde metrelerce yürüdü. Çevredeki görevliler ise gölün üzerinde yürüyenleri düdükle uyardı ve alandan uzaklaşmalarını sağladı.