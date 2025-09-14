Yasak Elma’nın Zeynep’i Sevda Erginci evlendi: Mardin nişan, İzmir nikâh!

Ekranların genç ve sevilen yüzlerinden Sevda Erginci, sadece oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de magazin dünyasında adından söz ettiriyor.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTI!

Sosyal medyada oldukça aktif olan Erginci, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, bu kez özel hayatındaki sakin duruşuyla gündeme geldi.

31 yaşındaki Sevda Erginci, sevgilisi Efe Saydut ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Mimari tasarımcı sevgilisiyle Mardin’de nişanlanan Erginci’yi, bu özel günde sevenleri yalnız bırakmadı.

Nişan törenindeki altınlar göz kamaştırırken, sosyal medyaya yansıyan kareler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Yasak Elma’nın Zeynep’i Sevda Erginci nişanlandı: Mardin’de sürpriz tören!

Mardin’deki nişanın ardından Sevda Erginci, Efe Saydut ile İzmir’de dünyaevine girdi.

Mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan Sevda Erginci’nin nikâh fotoğrafları beğeni topladı.

Sevda Erginci, evlilik müjdesini Instagram’daki fotoğraflarıyla duyurdu.

Sevda Erginci, sosyal medya hesaplarında soyadını “Saydut” olarak değiştirdi.

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

3 Ekim 1993’te, Mardinli Arap kökenli baba ve Makedonya göçmeni annenin çocuğu olarak İstanbul’da doğdu.

Oyunculuğa 15 yaşında Semaver Kumpanyası’nın Paki ve Sevgi Çiçekleri oyununda başladı. Daha sonra Kenter Tiyatrosu’nda eğitim aldı.

2012’de Star TV’de Özgü Namal ve Ozan Güven’le Koyu Kırmızı dizisinde rol aldı, aynı yıl Veda adlı tarihi dramada oynadı.

Ünlü oyuncu ‘yasak elmayı’ aramaya çıktı

2013-2014’te Karagül dizisinde Ayşe karakterini canlandırdı. Sinemaya 2015’te Onur Ünlü’nün Uzaklarda Arama filmiyle adım attı.

Hayat Bazen Tatlıdır ve Ver Elini Aşk’ta başrol oynadı, Yasak Elma’da Zeynep Yılmaz’ı canlandırdı.

2019’da Sevgili Geçmiş’te İpek Gencer, 2020’de Uyanış: Büyük Selçuklu’da Turna Hatun rollerini üstlendi.

2022’de Seni Kalbime Sakladım’da Zeynep Gören’i oynadı. Son olarak Yasak Elma’ya dönerek finali yaptı.