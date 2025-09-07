Yasak Elma’nın Zeynep’i Sevda Erginci nişanlandı: Mardin’de sürpriz tören!

‘Hayat Bazen Tatlıdır’, ‘Ver Elini Aşk’, ‘Yasak Elma’, ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, ‘Seni Kalbime Sakladım’ ve ‘Kül Masalı’ dizileriyle tanınan Sevda Erginci, Mardin’e gelin oluyor.

Efe Saydut ile nişanlanan ünlü yıldız, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çağla Şimşek, Erginci’nin nişan gecesinden fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Törene Gonca Vuslateri ve Biran Damla Yılmaz gibi isimler de katıldı.

GONCA VUSLATERİ: VERDİK KIZIMIZI

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, evliliğe adım atan arkadaşı Erginci için Instagram’da paylaşım yaptı.

Vuslateri, nişan gününden bir kareyi, ''Verdik kızımızı.. Mardin'de muhteşem bir törenle. Ömür boyu mutlu olun çiçeğim.. Seni çok seviyorum'' notuyla paylaştı.

UZAK ŞEHİR’İN YILDIZINDAN YAKIN ARKADAŞINA DESTEK!

Uzak Şehir’in İpek’i Çağla Şimşek, yakın arkadaşı Sevda Erginci’nin Mardin’deki nişan törenine katıldı.

Nişan görüntüleri sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

Tören fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının ardından çiftin takipçileri, ''Çok yakışıyorsunuz'', "Hayırlı olsun", ''Çok sade ve çok güzelsin'', "Allah tamamına erdirsin" gibi yorumlar yaptı.

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

3 Ekim 1993’te, Mardinli Arap kökenli baba ile Makedonya göçmeni annenin çocuğu olarak İstanbul’da doğdu.

Oyunculuğa 15 yaşında Semaver Kumpanyası’nın Paki ve Sevgi Çiçekleri oyununda başladı. Ardından Kenter Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi aldı.

2012’de Star TV’de Özgü Namal ve Ozan Güven’le Koyu Kırmızı dizisinde rol aldı, aynı yıl Veda adlı tarihi dramada oynadı.

2013-2014’te Karagül dizisinde Ayşe karakterini canlandırdı. Sinemaya 2015’te Onur Ünlü’nün Uzaklarda Arama filmiyle adım attı.

Hayat Bazen Tatlıdır ve Ver Elini Aşk’ta başrol oynadı, Yasak Elma’da Zeynep Yılmaz’ı canlandırdı.

2019’da Sevgili Geçmiş’te İpek Gencer, 2020’de Uyanış: Büyük Selçuklu’da Turna Hatun rollerini oynadı.

2022’de Seni Kalbime Sakladım’da Zeynep Gören’i canlandırdı. Son olarak Yasak Elma’ya geri dönerek finali yaptı.

