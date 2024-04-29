Yasak geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Yasak geldi
Tarım işçilerinin güvenliği için iller arasında seyahat saatlerine saat sınırlaması getirildi.

Mevsimlik tarım işçilerini, yolculuklarının daha güvenli ve sağlıklı yapılabilmesi amacıyla, iller arasında taşıyan kara yolu araçlarının seyahat saatlerine saat sınırlaması getirildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne göre, işçileri taşıyan kara yolu araçları, 00.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmayacak.

Ayrıca, göç alan ve göç veren yerler arasındaki trafik denetimleri arttırılacak. İşçilerin çalıştığı yerlerde, valiliklerin koordinesinde, iklime uyumlu, fonksiyonel, prefabrik, betonarme ya da çelik iskeletli, yeterli altyapısı ve üstyapısı bulunan ortak kullanım alanları oluşturulacak. İşçi ve ailelerinin her türlü hastalıklara karşı aşı ile sağlık taramaları periyodik olarak yürütülecek. Bu amaçla yeterli sayıda personel istihdam edilecek. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları için de eğitim verilecek.

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