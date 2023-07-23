Yasak olan cins köpek yetiştiricisi gözaltına alındı. 47 köpek o evden kurtarıldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 2 katlı bir müstakil evde, yasak olmasına rağmen cins köpek yetiştirip sattığı iddia edilen İlknur.Ç (60) yapılan operasyonda gözaltına alındı. Kötü koşullarda yaşayan 47 cins köpek ise alınıp barınağa teslim edildi.

KAYNAK: DHA
Yasak olan cins köpek yetiştiricisi gözaltına alındı. 47 köpek o evden kurtarıldı

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Fuat Edip Baksi Mahallesi'ndeki 2 katlı evinde İlknur.Ç’nin cins köpek yetiştirip sattığını tespit etti ve şikayetçi oldu. Olay sonrası belediye görevlileriyle beraber baskın yapan polis ekipleri, 47 cins köpeğe el koyarak İlknur.Ç yi olay yerinde gözaltına aldı. 47 cins köpek ise barınağa teslim edildi.

HAYTAP'a üye avukatlar Bünyamin Bıçak ve Burcu Yenilmez de görevlilere eşlik etti. Kapıyı çalıp eve giren ekipler, French bulldog, Maltese terrier, Poddle, Şivava ve Pekinez gibi birçok cins köpeği hijyenden yoksun kötü ortamda yetiştirildiğini belirlediVücutlarında yara bereler olan, pire ve keneler dolaşan can dostları kurtarılarak, barınağa götürülmek üzere belediye araçlarına taşınmaya başlandı.

KÖPEKLERİ VERMEMEK İÇİN DİRENDİ

İlknur.Ç polis ekiplerinin köpekleri alması üzerine “köpekleri sokaktan topladığını ve yetiştirip satmadığını” iddia ederek polis ekiplerine küfretmeye başladı. Köpekleri vermemekte diretti. Polis ekipleri hayvanlara el koyup Işıkkent Hayvan Bakımevi'ne götürerek teslim etti.

204 bin 450 TL para cezası kesildi

İlknur.Ç gözaltına alındıktan sonra 204 bin 450 tl para cezasına çarptırılarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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