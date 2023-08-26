Yasak olmasına rağmen girdiği denizde kayboldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, giriş yasağına rağmen denize giren 5 yabancı uyruklu gençten 2’si boğulma tehlikesi yaşadı.

KAYNAK: İHA
Yasak olmasına rağmen girdiği denizde kayboldu

İHA'nın haberine göre; Vatandaşların yardımıyla biri kurtarılan gençlerden diğeri ise kayıplara karıştı.

Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Olay, Yalı Mahallesi 12. Kule mevkiinde meydana geldi. Denizin dalgalı ve akıntılı olması nedeniyle gençlerden ikisi boğulma tehlikesi geçirdi. Sesleri duyan vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi sudan çıkardı.

Karrar Jabbar Saeed Al-Zaidawi (28) ise dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine mesai saatlerinin tamamlanmış olmasına rağmen cankurtaran ekipleri ile Sahil Güvenlik, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri jetski ile su üstünden, Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri ise su altından bölgede geniş çaplı arama başlattı.

“Erkek Şuan Hala Denizde”

Olayı anlatan Cem Süt, “Biz oturuyorduk, arkadaşlar yüzüyordu o esnada imdat diye bağırış seslerini duyduk. Simitle birlikte suda bulunan kadını kurtardık. Ama adam dalgalar arasında kaldı, biz de simitle zor bela geri gelebildik karaya. Erkek şuan hala denizde, akıntı onu aldı götürdü.” diye konuştu.

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