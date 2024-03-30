Yasaklı cins köpekler ağıla daldı. 57 oğlak telef oldu

Kaynak: İHA
Yasaklı cins köpekler ağıla daldı. 57 oğlak telef oldu
Antalya Manavgat'ta yasaklı cins olduğu belirtilen üç köpek bir ağıl daldı 57 oğlağı telef etti. Rottweiler cinsi köpekler Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından barınağa gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir ağıla dalan üç Rottweiler cinsi köpekler 57 oğlağı telef etti. Ağıl sahibi arıcılık yapan komşusunun iki köpeği tarafından oğlakların telef edildiğini söyledi.

Manavgat Sarılar Mahallesi Kır mevkiinde bulunan ağıla sabah gelen Mahmut Eski gördüğü manzara karşısında dondu kaldı. Ağıldaki iki aylık oğlakların tamanının kanlar içinde yerde yattığını bir kısmının ise can çekiştiğini gördü. Olay yerine jandarma çağırıld, Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

57 oğlağı telef olan Mahmut Eski, “Oğlakların bulunduğu ağıla geldiğimde gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Oğlakların tamamı kanlar içerisinde yerde serili vaziyetteydi. Bazıları can çekişiyor acıyla bağırıyordu. İçlerinde 3 tane köpek ayağa kalkana saldırıyor dişleyip deviriyordu. Köpekler ağılın yakınında arıcılık yapan komşumuza ait. Şu an ağılın içerisinde duruyorlar. Defalarca uyarmamıza rağmen köpekler için önlem alınmadı. İnsanlara da saldırıyor. Bugün bu oğlakları katleden köpekler yarın çocuklarımıza da saldırır. Ne yapacağımızı bilemiyorum” dedi.

ANNELERİ YAVRULARININ ÖLÜSÜYLE KARŞILAŞTI

Otlamak için ormana bırakılan anaç keçiler bir süre sonra oğlaklarını emzirmek için geldiklerinde cansız bedenleriyle karşılaştı. Anaç keçiler, ağılın önünde uzun süre ayrılmadı. Köpek saldırısından kurtulan bir oğluk annesini emmesi dikkatlerden kaçmadı.

KÖPEKLERE EL KONULDU BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Jandarma ve Tarım İlçe Müdürlüğünün çalışmalarını tamamlamasının ardından yasaklı olduğu belirtilen Rottweiler cinsi köpekler görevliler tarafından Manavgat Belediyesi Köpek Barınağına götürüldü Oğlakların sahibi Mahmut Eski, köpeklerin sahibi hakkında da suç duyurusunda bulundu.

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