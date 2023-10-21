Yasaklı madde evlerin yapımında kullanılacak

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından gerçekleştirilen bir çalışma büyük bir projeyi beraberinde getirdi. Türkiye'de belirli yerler dışında üretilmesi yasaklı olan kenevir artık bina yapı malzemesi olarak kullanılacak.

Dr. Öğr. Üyesi Fahri Birinci, kenevir saplarından tuğla, izolasyon ve yalıtım malzemesi üretildiğini belirtti.

Tuğlanın yeri ağırlığında olan kenevirin hem dış hem de iç duvarlarda kullanılabileceğini altını çizen Birinci, ısı ve ses yalıtımı ile birlikte izolasyon amacıyla da kullanılabileceğini açıkladı.

MALZEMEDEN BAŞARILI SONUÇ ALDI

Kenevir bazlı üretilen ürünlerin ağırlığının az olması nedeniyle diğer Taşıyıcı sistemlerde binanın depreme karşı dayanıklılığını arttırdığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Fahri Birinci, başarılı sonuçlar elde ettik diyerek müjdeyi verdi. Taşıyıcı sisteme dış ve iç duvarlarda yani bölme elemanı şeklinde kenevirli Yapı malzemesinin kullanılabileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Birinci, “ Kullandığımız kenevir malzemesi, parasal değer olarak en değersiz grupta yer alıyor. Eğer bunu yapı malzemesine dönüştürürsek, belirgin bir değer elde ederek, katma değerini yükseltmiş oluyoruz. Bu yönüyle de ülke ekonomisine ve kenevirin Türkiye'de üretilebilir olmasını daha uygun hale getirecektir, diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini dile getirdi.

KIŞIN KOMBİLER EN DÜŞÜK AYARDA YANACAK

Kenevirden üretilen yapı malzemesi üretimi üzerinde bir buçuk yıldır çalışma yürüttüklerini belirten Dr. Birinci, kenevirin çok fazla kullanılmayan yan ürün ya da atık diye tabir edilen saplarının yapı malzemesi olabildiğini işaret etti. Bunu araştırmak üzere Yola çıktıklarını ifade eden Birinci, kenevirden çeşitli malzemeler üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Dr. Birinci, Dünyada çok az sayıda birleştirici ve bağlayıcı olarak kullanılan kenevirin Avrupa ve Amerika'da kullanılan kireç esaslı bir malzemeye dayandığını vurguladı. Birleştirici ve bağlayıcı madde üzerinde daha fazla çalışma yapmak için kolları sıvadığını belirten Birinci, kireç, alçı ve toprak gibi malzemelerin birleştirici ve bağlayıcı olarak kullanıldığını söyledi. Elde edilen malzemelerin deneysel boyutta 15 lik küpler ve 3 santim kalınlığında plakalardan oluştuğunu ifade eden Dr. Birinci, bu ürünün duvar ve izolasyon malzemesi olarak kullanılabileceği üzerinde araştırmalar gerçekleştirdiğini vurguladı. Izolasyon malzemesi olarak düşünülen bazı maddelerin Türk standartlarına göre doğrudan izolasyon malzemesi etiketinde olduğunu ifade eden uzman isim, bunların %6'dan fazla geçirgenliği bulunanların yapı malzemeleri olduğunu işaret ederek %6'dan düşük olanların da izolasyon malzemesi olduğunu söyledi. Dr. Birinci, ilk üretimi %6'dan daha küçük geçirgenliği olanlara verdiklerini söyledi.

AĞIRLIĞI TUĞLANIN YARISI KADAR

Elde edilen ürünlerin ağırlıklarının önemli olduğuna değinen uzman isim, birim hacim ağırlığının %3 ile 8 arasında olduğunun altını çizdi. Ülkemizde tuğla duvar olarak kullanılan yapı malzemelerinin yaklaşık yarısı ağırlığında olduğunu ifade Dr. Birinci, “Depreme dayanıklı yapı imalinde kullanılabilir diye bir sonuç elde ettik. Bazı kaynaklarda depreme dayanıklı malzeme olarak lanse edildiği ile karşılaştık. Biz bunu kastetmiyoruz. Malzemenin kendisi depreme dayanıklı bir malzeme değil, ağırlığı nedeniyle yapının depreme dayanıklı olmasını sağlıyor. İmalat aşamasında, çok ince alüminyum veya alüminyum kompozit malzeme kullanarak, dış cepheyi doğrudan yapabilmeyi denedik. Bununla ilgili de başarılı bir sonuç aldık" ifadelerini vurguladı.