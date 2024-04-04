Yaşam tarzınızı yaşatan villalar. Türkiye'nin en gözde yerinde

Goya Country House Vilları, rahatlık ve zarafeti bir araya getiriyor. İç mekan tasarımıyla konforlu bir yaşam alanı sunarken, dış cephesi doğal taş kaplamasıyla estetik bir görünüm sağlıyor.

Villaların çevresi, doğanın güzellikleriyle çevrili. Eşsiz manzaralarıyla huzur dolu bir yaşam sunuyor.

Villaların özel havuzları, sıcak günlerde serinlemek için ideal. Zel havuz tasarımı, bir masalı gerçeğe dönüştürüyor.Villaların yerden ısıtma sistemi, kış aylarında da konforlu bir yaşam sağlıyor.

Bu villalar, doğal güzellikleriyle, zarafetiyle ve özel tasarım detaylarıyla Muğla’nın gözde köyü Kuzyaka’da yaşamak isteyenler için eşsiz bir seçenek.