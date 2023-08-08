Yaşamına son veren müftünün neden mimlendiği ortaya çıktı

Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan Mehmet Deniz’in Kırkağaç İlçe Müftülüğü sırasında ilde düzenlenen ve masrafları TDV bütçesinden karşılanan toplantılara katılmadığı, bu olaylar sonucu “mimlendiği” belirtildi.

Yaşamına son veren müftünün neden mimlendiği ortaya çıktı

Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan Mehmet Deniz’in yaşam tarzı nedeniyle Diyanet’ten baskı gördüğü için yaşamına son verdiği iddiasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Deniz’i intihara sürükleyen olayların Kırkağaç İlçe Müftülüğü sırasında yaşandığı öne sürüldü. Halihazırda Tekirdağ İl Müftüsü olarak görev yapan Mustafa Soykök’ün, Manisa İl Müftülüğü’ne atandığında Deniz’i ziyaret ettiği, Deniz’in ziyarette, gelenek olduğu üzere Türkiye Dinayet Vakfı (TDV) bütçesinden yemek ısmarlamak yerine cebinden karşılayarak simir-peynir aldırdığı, ilde düzenlenen ve masrafları TDV bütçesinden karşılanan toplantılara katılmadığı, bu olaylar sonucu “mimlendiği” belirtildi. Soykök’ün, Deniz’in görev yerinin değiştirilmesi için başkanlığa yazı yazdığı ortaya çıktı. Soykök’ün 14 Ekim 2020 tarihli mütalaasına ulaşıldı.

Soykök’ün, Deniz’in özellikle 4-6 yaş Kuran kursları alanında başarılı hizmetler yürüttüğünü vurgulamasına karşın yer değiştirmeye ilişkin gerekçeleri dikkat çekti. Mütalaada, Deniz’in, “mesai saatleri dışında ve hafta sonları tarımla meşgul olduğu, müftülüğe hizmet aracıyla değil, motorsikleti ile gittiği, normalin üzerinde sade giyindiği” belirtildi. Bu nedenle Deniz’e “tepki gösterildiği, şikâyet edildiği” savunuldu. Mehmet Deniz’in uyarıldığı ancak ilerleme kaydedilmediği, “huzur ortamının düzene koyulamadığı” öne sürüldü.

Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, daha önce Tekirdağ’da, Erbaş’ın katıldığı bir programda din görevlilerine “Bir, iki, üç, Bismillahirrahmanirrahim” diyerek besmele çektirmesi ve sesi yeterli bulmadığı için bunu birkaç kez tekrarlamasıyla gündeme gelmişti.

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