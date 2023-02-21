Deprem bölgelerinde 7 bin 242 artçı yaşandı

11 ili etkileyen felaket 41 binden fazla can aldı. Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından binlerce ev ise enkaz yığını haline geldi.

Arama kurtarma çalışmaları sona ererken enkaz kaldırma işlemlerine başlanıldı. Yıkıcı deprem sonrasında büyük enkaz yığınlarına dönen şehirlerde sessizlik hakim oldu.

Depremzede vatandaşlar için ise çadır ve konteyner kentler kuruldu.

"7 bin 242 artçı deprem yaşandı"

Vatandaşların büyük korku ve panik yaşadığı depremlerin ardından artçılar devam ediyor.

Konuya ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

AFAD, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 41'i 5-6 arası, 450'si 4-5 arası büyüklükte 7 bin 242 artçı deprem yaşandı.