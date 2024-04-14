Yaşanan olay İlçe Emniyet Müdürü'ne pahalıya mal oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan 23 Nisan Bulvarı üzerinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü meydana gelen olaylar sırasında adliye önünde biriken kalabalığı yatıştırmak için yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlerle kamuoyunun tepkisine uğrayan Milas Emniyet Müdürü Fevzi Söztutar görevinden alındı.

Bugün gerçekleşen devir teslim töreniyle Söztutar, görevini İsmail Toygun’a bıraktı. Daha önce Fethiye, Bodrum ve Datça gibi ilçelerde müdür yardımcılığı ve emniyet müdürlüğü görevlerinde bulunduğu gibi Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü’nde de gösterdiği yararlılıkla takdir toplayan Toygun "Allah yüzümüzü kara çıkartmasın" diyerek makam koltuğuna oturdu.