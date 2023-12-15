Yaşar Okuyan hayatını kaybetti iddiası

Kaynak: Haber Merkezi
Yaşar Okuyan hayatını kaybetti iddiası
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılıp entübe edilen Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılıp entübe edilmişti.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada çıkan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti iddialarına ailesinden açıklama geldi.

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NE OLMUŞTU?

Yaşar Okuyan’ın kızı Ülkü Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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İDDİA İLK ÜMİT ÖZDAĞ'DAN GELDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın hayatını kaybettiği iddia edip ardından yaptığı paylaşımı geri çekti.

Özdağ yaptığı açıklamada, "Devlet eski bakanı, Yaşar Okuyan'ın vefatını derin üzüntü ile öğrendim.

Merhuma Allah'tan rahmet, kaderli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" dedi.

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