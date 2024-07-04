Yaşayan en uzun adam öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yaşayan en uzun adam öldü

Dünyanın en uzun adamı Muhammed Alam Channa, ABD'de böbrek yetmezliğinden öldü.

Guinness Rekorlar Kitabı'nın son sayısında dünyanın en uzun adamı olarak tanımlanan 42 yaşındaki Pakistanlı çiftçinin boyu 2,31 metreydi.

Channa'nın toplu taşıma araçlarını kullanmakta zorlanması nedeniyle eyalet valisi tarafından kendisine özel olarak tasarlanmış bir araba tahsis edilmişti.

Şeker hastalığı ve yüksek tansiyon hastası olan Bay Channa, sık sık sağlık sorunları yaşıyordu. Üç ay önce böbrek yetmezliği de dahil olmak üzere birçok rahatsızlığının tedavisi için Amerika'ya gitmesi için maddi yardım aldı.

Haziran ayında New York'ta komaya giren Channa, doktorlar onu ameliyata almadan önce fenalaşarak hayatını kaybetti.

Evli olan Channa'nın sekiz yaşında bir oğlu bulunuyordu.

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