Yasemin Sakallıoğlu depremzedeler için yemek yaptı. Aşçılara seslendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler, 11 ilde büyük yıkımlara yol açtı. Tüm Türkiye seferber olurken ünlü isimler de soluğu afet bölgelerinde aldılar. Bu isimlerden biri de ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu oldu. AFAD ile koordineli şekilde yardım tırı gönderen Sakallıoğlu bu defa depremzedeler için yemek yaptı. Ünlü komedyenin bu paylaşımı Demet Akalın kendi sayfasında paylaştı.

DEMET AKALIN: ASLAN PARÇAM

Demet Akalın, Yasemin Sakallıoğlu'nun depremzeder için mutfağa girdiği videosunu kendi sayfasında paylaşıp 'Aslan parçam' notunu düştü. Ünlü komedyenin bu hareketi sosyal medyada takdir topladı.

DAHA FAZLA AŞÇIYA İHTİYAÇ VAR

Hatay'a yardım için Yasemin Sakallıoğlu, depremzedeler için mutfağa girdi ve yemek hazırladı. Sakallıoğlu yaptığı paylaşıma şunları yazdı:

"Sabah yemekle başladık. Birçok aşçı gönüllü olarak gelmiş. Fakat 'daha fazla aşçıya ihtiyaç var' dediler. Haydi kıymetli aşçılar 1-2 gün bile olsa gelin! Gelin ki devamlılık sağlansın!"



