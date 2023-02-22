22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yasemin Sakallıoğlu depremzedeler için yemek yaptı. Aşçılara seslendi

Yasemin Sakallıoğlu depremzedeler için yemek yaptı. Aşçılara seslendi

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, deprem felaketinin ardından afet bölgesi Hatay'a gitti. İlk günden beri yardımlar gönderen Sakallıoğlu bu kez depremzedeler için yemek yaptı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 15:55
Takip Et

Yasemin Sakallıoğlu depremzedeler için mutfağa girdi

Yasemin Sakallıoğlu depremzedeler için yemek yaptı. Aşçılara seslendi
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler, 11 ilde büyük yıkımlara yol açtı. Tüm Türkiye seferber olurken ünlü isimler de soluğu afet bölgelerinde aldılar. Bu isimlerden biri de ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu oldu. AFAD ile koordineli şekilde yardım tırı gönderen Sakallıoğlu bu defa depremzedeler için yemek yaptı. Ünlü komedyenin bu paylaşımı Demet Akalın kendi sayfasında paylaştı. 

DEMET AKALIN: ASLAN PARÇAM

Demet Akalın, Yasemin Sakallıoğlu'nun depremzeder için mutfağa girdiği videosunu kendi sayfasında paylaşıp 'Aslan parçam' notunu düştü. Ünlü komedyenin bu hareketi sosyal medyada takdir topladı.

DAHA FAZLA AŞÇIYA İHTİYAÇ VAR

Hatay'a yardım için Yasemin Sakallıoğlu, depremzedeler için mutfağa girdi ve yemek hazırladı. Sakallıoğlu yaptığı paylaşıma şunları yazdı:

"Sabah yemekle başladık. Birçok aşçı gönüllü olarak gelmiş. Fakat 'daha fazla aşçıya ihtiyaç var' dediler. Haydi kıymetli aşçılar 1-2 gün bile olsa gelin! Gelin ki devamlılık sağlansın!"


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
1
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
2
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
3
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
4
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
5
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
6
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
7
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
﻿Kandilli Rasathanesi Müdürü beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: Olasılığı yüzde 64...
﻿Kırgızistan Cumhurbaşkan, deprem bölgesinde çalışan ülkesinin arama kurtarma ekibine teşekkür etti
﻿Kırgızistan Cumhurbaşkan, deprem bölgesinde çalışan ülkesinin arama kurtarma ekibine teşekkür etti
﻿Kırgızistan Cumhurbaşkan, deprem bölgesinde çalışan ülkesinin arama kurtarma ekibine teşekkür etti
﻿Prof. Dr. Pampal'dan korkutan açıklama: Kırılmalar devam edecek
﻿Prof. Dr. Pampal'dan korkutan açıklama: Kırılmalar devam edecek
﻿Prof. Dr. Pampal'dan korkutan açıklama: Kırılmalar devam edecek
﻿Kocaeli'de döküm atölyesinde kaza. 4 işçi yaralandı
﻿Kocaeli'de döküm atölyesinde kaza. 4 işçi yaralandı
﻿Kocaeli'de döküm atölyesinde kaza. 4 işçi yaralandı
﻿Depremden etkilenen 3 bina daha boşaltıldı
﻿Depremden etkilenen 3 bina daha boşaltıldı
﻿Depremden etkilenen 3 bina daha boşaltıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.