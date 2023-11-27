Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenmişti.

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda da ikiz bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. Şimdilerde gebelik süreci hakkında pek çok detay paylaşan Şefkatli, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından soru-cevap yapmıştı.

"Tüp bebek tedavisi gördünüz mü?" sorusuna yanıt veren Şefkatli, tedavi görmediklerini ve bebeklerin tek yumurta ikizi olduğunu söylemişti.

Ayrıca sözlerine ailelerinde de ikiz bebek olduğunu söyleyerek devam etmişti. İkiz erkek bebeklerini kucağına almak için gün sayan Şefkatli, hamilelik sürecinin biraz yorucu geçtiğini de söylemişti.

İSİMLERE KARAR VERİLDİ!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin günlerdir süren isim arayışı bitti. Kelebeğin haberine göre, iki erkek bebek bekleyen çift, oğullarına İbrahim ve Sinan adını verecek.

Yasemin Şefkatli şu anda 27 haftalık hamile. Haliyle karnı gün geçtikçe büyüyor.

Ünlü isim geçtiğimiz gün Instagram'da karnı burnunda pozlarını paylaştı ve çok sayıda beğeni-yorum aldı.

Gören herkesin ortak yorumu şu: "Yasemin güzeldi, daha da güzelleşti. Hamilelik çok yaradı, çok yakıştı!"



