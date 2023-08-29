Yasemin Şefkatli'den 'tüp bebek' açıklaması

İkiz bebek bekleyen İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli tüp bebek tedavisi gördüğü iddialarına cevap verdi.

Yasemin Şefkatli'den 'tüp bebek' açıklaması

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983 yılında aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. İkilinin 30 yaşındaki şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikâhta manken Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

64edec8d86b2440a086e7711.jpg

Geçtiğimiz ay Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin magazin gündeminde yer alması üzerine, İbrahim Tatlıses beklenen açıklamayı yapmıştı:

Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz.

64edecb586b2440a086e7716.jpg

"YAZI BÖYLE GEÇİRMEK İSTEMEZDİ"

İdo Tatlıses, bebek müjdesini babasının duyurmasının ardından Magazin D haber Müdürü Asiye Acar'a konuşarak; "Bebek bize sürpriz oldu. Hele Yasemin için çok büyük sürpriz oldu. Yazı böyle geçirmek istemezdi. İkiz olacağını duyunca bize ikinci sürpriz oldu. Şu an benim için zorluk yok ama Yasemin için çok zor oluyor. Neden cennet annelerin ayakları altında onu bu süreçte daha iyi anladım. Daha doğmadan panikledim, sağlıkla gelsinler inşallah" demişti.

Tüp bebek tedavisi gördüğü iddia edilen Yasemin Şefkatli, konuyla ilgili sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

64edecda86b2440a086e7718.jpg

Serum alırken çektiği bir fotoğrafı Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan Şefkatli, şu ifadeleri kullandı:

Zorlu geçen bir maratonun sonuna gelmiş gibiyim, umarım toparlıyorumdur. Ama gerçekten serumlarla beslendiğim, yerlerde süründüğüm bir üç ay geçti. Her şeye bin şükür tabii. Bir de yanlış bilinen ve çok mesaj aldığım bir konuya da cevap vermiş olayım; tüp bebek tedavisi görmedim. Bize de sürpriz oldu, her ne kadar aklımızda olsa da. Bu tedaviyi olsaydım sizinle sürecimi paylaşırdım, merak etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum.

İlgili Haberler
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses sonunda paylaştı ''İkizler geliyor''
Yasemin Şefkatli hamileliği ile ilgili ilk kez konuştu
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin bikinili pozu şaşırttı
İbrahim Tatlıses’e 10'uncu torun geliyor. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den müjdeli haber
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı Güncel
Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı
Ünlü aktör Gerard Depardıeu kendini Türk doktorlarına emanet etti Magazin
Ünlü aktör Gerard Depardıeu kendini Türk doktorlarına emanet etti
Elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti Yaşam
Elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti
Arsenal'den Victor Nellson kararı. Galatasaray'dan ayrılıyor mu Spor
Arsenal'den Victor Nellson kararı. Galatasaray'dan ayrılıyor mu
Ünal Silver kimdir? Ünal Silver neden öldü? Keşfet
Ünal Silver kimdir? Ünal Silver neden öldü?
Taksi ücretlerine okkalı zam: Açılış ücreti 50 lira oldu Güncel
Taksi ücretlerine okkalı zam: Açılış ücreti 50 lira oldu
Yalova’da arazi yangını Güncel
Yalova’da arazi yangını