Yaşını duyanlar şoke oldu. Doğum gününde hayranlarına kıyak yaptı

Sosyal medyada 6 milyondan fazla kişi tarafından takip edilen dansçı, performanslarını, açtığı güzellik merkezindeki çalışmalarını ve fotoğraf çekimlerini sık sık paylaşıyor. Birçoğunda hayranlar onun sahnede geçirdiği zamanı hatırlıyor ve onun güzelliğini övüyor.

Sheila yakın zamanda kariyerinin aşamalarını hatırladı ve profesyonel gidişatını değerlendirdi. Bugün 46. yaşına giren Brazilyalı güzel, paylaştığı yeni fotoğraflarıyla hayranlarının büyük beğenisi topladı.

Sheila ayrıca 20 yaşından 46. yaşına kadar kariyerini sergileyen kısa bir videoyu İnstagram hesabından paylaştı. Bir hayranı videonun altına "Bu kadının 46 yaşında olduğuna inanmamı beklemeyin" diye yazdı.