Yasir Boz'un Galatasaray'a attığı gol gündem oldu. Akıllara 6 sezon öncesini getirdi

Galatasaray U17 ile Fenerbahçe U17 takımları, U17 Elit A Ligi 8. hafta maçında karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE'DEN FARKLI TARİFE

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan derbide kazanan taraf, 4-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Sarı Lacivertliler'e 3 puanı getiren golleri Yasir Boz, Fabian Emre Ernst Müller, Robert Atsup ve Rıdvan Arda Şahin kaydetti.

YASİR BOZ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Karşılaşmanın 12. dakikasında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren Yasir Boz'un golü ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Rakip savunmasının hatasının ardından orta sahanın az ilerisinde topu kapan Boz, rakibini çalımladıktan sonra kaleciyi önde gördü ve yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

AKILLARA GİULİANO GELDİ

Yasir Boz'un attığı gol, akıllara 2017/18 sezonunda 17 Mart 2018 tarihinde Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi akıllara geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, Muslera ile karşı karşıya kalan Giuliano'nun pozisyonunu paylaşarak, "Giuliano bu vuruşu yapsa şampiyon olmuştuk" yorumlarını yaptı.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.