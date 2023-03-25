﻿Yaşlanmayı geciktirmek elinizde. Bunları yapın genç kalın

Editör: Eray EROLLU

Yaşlılık genelde 65 yaş üstü dönemi kapsar. Yaş ilerledikçe bazı bulgular ortaya çıkmaya başlar. Bunlar görme bozukluğu, işitme azalması, ince hareketlerde bozulma, reflekslerde zayıflama, kas gücünde azalma, denge ve duruş bozuklukları, hafıza ve bilişsel fonksiyonlarda zayıflamadır.

İyi huylu yaşlılık unutkanlığı Alzheimer hastalığından farklı olarak, uzun yıllar boyunca çok az arttığını ya da değişmediğini ve kişinin iş performansı ya da günlük yaşam aktivitelerini belirgin derecede etkilenmediği bir unutkanlık şeklidir.

Yaşlılığı geciktirmenin insanların kendi elinde olduğunu söyleyen İstanbul Cerrahi Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Fuldan Aktaş "Yeterli ve kaliteli beslenme, diyette proteinlere ve vitaminlere ağırlık verilmesi, yeterli uykunun sağlanması, günlük egzersiz mental ve sosyal kapasitenin azalmaması için zihinsel ve sosyal işlerin üstlenilmesi bilişsel fonksiyonların kaybını önleyecek ve yaşlanmayı geciktirecektir" dedi.