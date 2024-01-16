Yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu

Çorum Ulukavak Mahallesi’nde bulunan bir caminin tuvaletinde, 74 yaşındaki Ahmet Kuşçu hareketsiz yatarken bulundu. Kuşçu’yu bulan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 74 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Kuşçu’nun cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra otopsi yapılmak üzere, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.