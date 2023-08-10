Yaşlı adam dehşet saçtı: Av tüfeği ile 4 kişiyi öldürdü

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan tartışmada 70 yaşındaki yaşlı adam dehşet saçtı. 4 kişiyi silahla öldüren şahıs yaptığı katliamın ardından jandarmaya teslim oldu.

KAYNAK: İHA
Yaşlı adam dehşet saçtı: Av tüfeği ile 4 kişiyi öldürdü

Söz konusu olay, Yenicekale köyü arazi yolunda meydana geldi. H.T. ile O.K., İ.K., A.K. ve B.D. isimli şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sonucunda 70 yaşındaki H.T., O.K., İ.K., A.K., ve B.D.’yi av tüfeği ile öldürdü.

Olayın ardından H.T., Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Bölgede jandarma geniş güvenlik önlemi aldı.

VALİLİKTEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cinayeti işleyen yaşlı adamın daha sonra Jandarma Komutanlığına gidip teslim olduğunu açıklayan Isparta Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “10.08.2023 günü saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Yenicekale köyü arazi yolunda ateşli silahla işlenen elim cinayet olayında O.K., İ.K., A.K. ve B.D. isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

Olayla ilgili olarak Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden H.T. isimli şahıs cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ederek silahıyla birlikte teslim olmuştur.

Söz konusu cinayet olayı ile ilgili olarak Şarkikaraağaç Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

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