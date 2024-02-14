Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşayan yaşlı bir adam kardeşi tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ufuk Sokak’ta 3 katlı binanın 1. katında yaşayan Mustafa R. (72) isimli vatandaş kardeşi tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

aw142058-01.jpgİhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Mustafa R.’nin hayatını kaybettiğini tespit edildi.

aw142058-03.jpgYapılan incelemelerden sonra Mustafa R.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak hastane morguna kaldırıldı.

aw142058-04.jpgOlayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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