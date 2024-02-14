Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ufuk Sokak’ta 3 katlı binanın 1. katında yaşayan Mustafa R. (72) isimli vatandaş kardeşi tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Mustafa R.’nin hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Yapılan incelemelerden sonra Mustafa R.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

