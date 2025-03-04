Yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

Kaynak: İHA

Isparta'da 71 yaşındaki yaşlı adam, bir yıldır kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, 13.30 sıralarında Isparta Pirimehmet Mahallesi, Matbaalar Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 yıldır otel odasında yalnız yaşayan ve kendisinden uzun süredir haber alınamayan 71 yaşındaki Veysel Akbaş'ın odasına giren otel görevlileri, Akbaş'ı yatak üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

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Görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Veysel Akbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Akbaş'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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