Yaşlı adam sulama kanalında ölü bulundu

Alzheimer hastası 76 yaşındaki Osman Yoğurtoğlu'ndan bir gündür haber alamayan ailesi polise haber veri ve kayıp başvurusunda bulundu. Akşam saatlerinde vatandaşlar sulama kanalı içerisinde sürüklenen bir ceset görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sualtı polis amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi. Akşam saatlerinde dalgıç polislerin yaptığı arama çalışmalarında ceset bulunamadı. Sabahın ilk saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarında sualtı polisleri, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’nde Osman Yoğurtoğlu’nun cansız bedenine ulaştı.

Sulama kanalının demir korkuluklarının yüksek olması sebebiyle ceset kepçe yardımıyla dışarı çıkartıldı. Yaşlı adamın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.