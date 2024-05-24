Yaşlı adamı dolandıran şüpheliyi polis kıskıvrak yakaladı

Kaynak: İHA
Yaşlı adamı dolandıran şüpheliyi polis kıskıvrak yakaladı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşlı bir adamı telefonla arayarak kendisini 'savcı ve emniyet görevlisi' olarak tanıtıp 8 bin 500 dolar dolandıran şüpheli polis tarafından yakalandı.

85 yaşındaki İ.Ö. adlı adamı arayan dolandırıcı, adını terör örgütleriyle ilişkilendirerek kimliğinin bir olayda kullanıldığını iddia ederek hesaba para göndermesini istedi. Yaşlı adam, dolandırıcının talebini yerine getirerek parayı havale etti.

Ancak dolandırıcılar daha sonra tekrar arayarak daha fazla para talep etti. Durumu öğrenen Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Asayiş büro ekipleri, yaşlı adamla iletişime geçerek dolandırıcıyı parayı elden almaya ikna etti. Şüphelinin Tokat-Niksar minibüsleriyle ilçe merkezine geleceği bilgisi üzerine polisler operasyon düzenledi ve şüpheli E.E. (39) isimli şahsı kısa sürede yakaladı.

Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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