Yaşlı adamı dolandıran şüpheliyi polis kıskıvrak yakaladı

85 yaşındaki İ.Ö. adlı adamı arayan dolandırıcı, adını terör örgütleriyle ilişkilendirerek kimliğinin bir olayda kullanıldığını iddia ederek hesaba para göndermesini istedi. Yaşlı adam, dolandırıcının talebini yerine getirerek parayı havale etti.

Ancak dolandırıcılar daha sonra tekrar arayarak daha fazla para talep etti. Durumu öğrenen Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Asayiş büro ekipleri, yaşlı adamla iletişime geçerek dolandırıcıyı parayı elden almaya ikna etti. Şüphelinin Tokat-Niksar minibüsleriyle ilçe merkezine geleceği bilgisi üzerine polisler operasyon düzenledi ve şüpheli E.E. (39) isimli şahsı kısa sürede yakaladı.

Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.