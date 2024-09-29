Yaşlı adamın hesabından 100 bin lira çeken 2 kişi yakalandı

Aktarılan bilgilere göre Altınova ilçesi Subaşı beldesinde yaşayan 72 yaşındaki A.M., banka hesabından 100 bin lira para çekildiğini fark etti. A.M. durumu jandarmaya ihbar etti. Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı adamın anlattığı bilgileri değerlendirilerek banka kartından parayı çektiği değerlendirilen A.K., T.Ö. ve A.A.'yi Subaşı beldesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen A.K. ve T.Ö. nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Kadın şüpheli A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.