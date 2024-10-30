Yaşlı adamın şüpheli ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu

Olay, Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 28001 Sokakta ki ikamette meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ergür'ün öğlen saatlerinde yemek getiren torunu kapının açılmaması üzerine balkon kapısından içeri girdi.
İçerde hareketsiz yatan dedesini gören torun, 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirtti. Olay yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Yaşlı adamın eşinin ise birkaç günlüğüne Antalya'daki torunlarını ziyarete gittiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.