Yaşlı dilenci tomar tomar para sayarken yakalandı

İstanbul un Zeytinburnu ilçesinde ara bir sokakta yere oturan yaşlı bir dilenci elinde desteler halinde bulunan paraları sayarken o sırada yoldan geçen bir vatandaşa yakalandı.

“TEYZE NE YAPTIN BİTİREMEDİN Mİ PARALARI SAYMAYI?”

Vatandaş, tomarla para sayan yaşlı kadını cep telefonu kaydına alarak önce uzaktan kaydetti sonra yaşlı kadının yanına giderek, "Teyze ne yaptın bitiremedin mi paraları saymayı?" ifadelerini kullandı.

Vatandaşı ve kamerayı gören yaşı dilenci panikleyerek, "Gidiyorum gidiyorum" ifadelerini kullandı.

“BUNUN GİBİLER YÜZÜNDEN GERÇEKTEN İHTİYACI OLANLARI GERİ ÇEVİRİYORUZ”

Vatandaş, kaydettiği görüntüyü Sosyal medya hesabından paylaşınca, sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunun gibiler yüzünden gerçekten ihtiyacı olanları geri çeviriyoruz" ifadelerini kullandı.