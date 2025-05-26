Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.


Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 yaşındaki Makbule Susam'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yaşlı kadının adresine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Makbule Susam'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Susam'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Meteoroloji saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı! 14 derece birden düştü
Meteoroloji saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı! 14 derece birden düştü
Yeniçağ Gazetesi: Sağlıklı toplumları alım gücü belirler!
Yeniçağ Gazetesi: Sağlıklı toplumları alım gücü belirler!
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Düğün salonunda taş kemer devrildi! Doktor öldü, karısı ağır yaralandı
Düğün salonunda taş kemer devrildi! Doktor öldü, karısı ağır yaralandı
Samsun'da ev yandı: 1'i itfaiyeci 2 yaralı
Samsun'da ev yandı: 1'i itfaiyeci 2 yaralı