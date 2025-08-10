Yaşlı kadın kaybolmuştu! Sağ olarak bulundu

Kaynak: İHA
Giresun'da kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası vatandaş, dün öğle saatlerinde kayboldu. Arama çalışmaları sonucu vatandaş sağ olarak bulundu.

Giresun’un Dereli ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Zeynep Aydın, yapılan arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Aydın için yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından AFAD, Polis Özel Harekât (PÖH), ATAK, AKUT ve AFAD gönüllüleri, 13 araç, 3 drone ve 71 personelle seferber oldu.

1kapak-009.jpg

Geceyi fındık bahçesinde uyuyarak geçiren Aydın, PÖH ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Yorgun düşen yaşlı kadın, ekipler tarafından sırtında taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

