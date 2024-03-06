Yaşlı kadın kıyafetini marketin kepengine kaptırdı. İnanılmaz olay

İnanılması güç olay Galler'de yaşandı. Yaşlı bir kadın marketin önünde bekliyordu. İş yeri kapalıydı. İşte bu sırada olanlar oldu. Marketin kepengi açılmaya başladı. Kadın ise kepenge yaslanmıştı. Kadının giysisi kepenge takılınca inanılması güç bir olayın yaşanmasına neden oldu.Kepeng yavaş yavaş açıldıkça kadın da yukarı çıkmaya başladı.

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadın en tepeye kadar yükseldi. Bu sırada kadının pazar arabasını elinden bırakmadığı da görüldü. Market çalışanları kadının kepengle birlikte yükseldiğini görünce hemen olaya müdahale etti. Yaşlı kadın kurtarıldı ve takıldığı kepenkten indirildi.