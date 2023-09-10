Yaşlı kadını adın "FETÖ'ye karışmış" diyerek 3,5 milyon lira dolandırdılar

Uzun yıllar eşi Mahmut Çinkitaş ile birlikte İsveç’te çalışan 2 çocuk annesi Ayfer Çinkitaş (72) 4 sene önce Adana’ya geldi.

Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde oturan Ayfer Çinkitaş’ın eşi 3 sene önce hayatını kaybetti. Yaşlı kadın da 3 yıldır kimi zaman Antalya’da yaşayan kızlarının yanında, kimi zaman da İsveç’e gidiş-geliş yaparak hayatını sürdürdü.



SARI NOKTA HASTALIĞINA YAKALANDI

Ancak son zamanlarda sarı nokta hastalığına yakalanan Çinkitaş’ın görme kabiliyeti büyük ölçüde azaldı. İsveç’te eşiyle uzun yıllar çalışarak yaptıkları birikimlerini kızlarına bırakmak isteyen Çinkitaş, geçen 16 Ağustos’ta bankaya giderek bankadaki 200 bin TL’sini ve 67 bin avrosunu çekip evine döndü.

“FETÖ’NÜN AYFER ABLASI”

20 Ağustos tarihinde ise iddiaya göre, kendisini polis olarak tanıtan bir kadın, 72 yaşındaki Ayfer Çinkitaş ile irtibata geçti. FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyleyen dolandırıcı, ‘Adın FETÖ’nün Ayfer ablası olarak karışmış’ diyerek yaşlı kadından paralarını incelenmek üzere vermesini, operasyon sonunda da paraların kendisine geri verileceği söyledi.



ÖNCE PARALARI SONRA ALTINLARINI VERDİ

Telefondaki dolandırıcıya inanan yaşlı kadın, bütün parasını evine gelen 1’i kadın 1’i erkek 2 dolandırıcıya teslim etti. Ancak aradan 3 gün geçtikten sonra dolandırıcılar yaşlı kadını tekrar aradı ve bu sefer, ‘Banka kasalarındaki altınları bakır ile değiştiriyorlar. O altınlarda da FETÖ parmak izi olabilir. İnceleme yapacağız’ diyerek altınlarını istedi. Dolandırıcıların tuzağına bir kez daha düşen Çinkitaş, 31 Ağustos’ta bankaya giderek 900 gram altınını kasadan aldı ve daha sonra evine gelen dolandırıcıya teslim etti.



EMNİYETTE İFADE VERDİĞİ SIRADA DOLANDIRICILAR ARADI

Paraların ve altınların geri gelmemesi üzerine şüphelenen yaşlı kadın, durumu önce apartman görevlisine ardından da kızlarına anlattı. Bunun üzerine yaşlı kadın, apartman görevlisiyle birlikte 5 Eylül’de polise giderek şikayetçi oldu. Yaşlı kadın emniyette ifade verdiği sırada dolandırıcılar tekrar aradı ve ‘Saat 15.00’da paranı geri getireceğiz’ dedi. Ancak aradan günler geçmesine rağmen yaşlı kadının parası gelmedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler her yerde dolandırıcıları arıyor. Yaşlı kadın da gözyaşları içerisinde bir an önce dolandırıcıların yakalanmasını istiyor.

“ANNECİĞİM GÖZLERİNİ YAPTIRACAĞIM” YALANINI BİLE SÖYLEDİLER

Başından geçen talihsiz olayları İhlas Haber Ajansı’na anlatan Ayfer Çinkitaş, arayan kadının kendisine, ‘Anneciğim seni GATA’ya götüreceğim, gözlerini açtıracağım’ dediğini söyledi.

Arayan kadının ses tonunun çok etkileyeceğini olduğunu belirten Çinkitaş, daha sonra şunları söyledi:

“Akşam bir telefon geldi ve arayan kişi 'adın FETÖ’ye karışmış, sen FETÖ’nün Ayfer ablasısın' dedi. Kimliğin, her şeyin bizde var, bu dosya gizli kalacak ve birine söylersen seni 14 gün hapsederiz dedi. Çok etkileyici bir sesi vardı. Beni çok güzel konuşturdu. Ben paranın evde olduğunu kimseye demedim. Ancak bunlar beni aradı ve paraları vereceksin, FETÖ’nün parmak izi analizini yapacağız dediler. Hatta arayan kişi, ‘Anneciğim seni GATA’ya götüreceğim, gözlerini yaptıracağım’ bile dedi. Sonrasında da paraları gelen kişiye ver yoksa evine arama kararı çıkartırız biz gelip alırız deyince korktum. Gelen kişilere paraları verdim.”



“POLİSİN YANINDA ARADILAR”

Aradan 3-4 gün geçtikten sonra dolandırıcıların kendisini yeniden aradığını ve altınları istediğini öne süren Çinkitaş, “Bankada beni birisinin gözetlediğini hissettim. Eve geldim, 10 dakika geçmeden kapı çalındı ve ‘Amirim altınları istiyor. Analiz yapılacak. FETÖ’nün parmak izleri alınacak’ dedi. Ben de güvenip verdim. Sonrasında dolandırıldığımı anlayıp polise gittim. Polisin yanında beni aradılar. ‘Saat 15.00’da paranı getireceğiz’ dediler. Ancak kimse gelmedi” dedi.



“KİMSEDEN GÖRMEDİĞİM ŞEFKATİ DOLANDIRICIDA GÖRDÜM”

Dolandırıldığı için çok mağdur olduğunu söyleyen Ayfer Çinkitaş, “Bu dolandırıcılar eve geldiğinde kafalarında şapka vardı. O zaman tuhaf oldum ve içime bir his geldi. Şapkasını kaldırdığımda bana çok sinirlendi. Belki orada beni öldürebilirdi. Bana, sürekli konuşurken ‘Anneciğim’ diyordu. Günde 3-4 defa beni aradı. Kimseden görmediğim şefkati gördüm. Çok iyi davrandı. Ancak onlardan önce evime bir dişçinin reklamını yapan bir çocuk geldi. Ben ondan şüpheleniyorum. O bunlara ön ayak olmuş olabilir” diye konuştu.



“ONLAR BENİM ÇOCUKLARIMA BİRİKİMİMDİ”

Dolandırıcılara seslenen Çinkitaş, “Ne olur benim altınlarımı getirin. Onlar benim çocuklarıma birikimimdi. Paralarımı getirin. Onlar benim 60 senelik birikimimdi. Ben İsveç’te temizlik yaparak kazandım o parayı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ayrıca yaşlı kadın, altınları vermeden önce dolandırıcıya ‘vermiyorum paralarımı’ diyerek kapıyı kapattığını ancak o sırada cep telefonunda görüştüğü kişinin kendisine bağırdığını, ‘Polisimizi nasıl dışarı atarsın. Şimdi oraya ekipler geliyor’ diyerek korkuttuğunu da öne sürdü.