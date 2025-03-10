Yaşlı kadının feci ölümü! Metrelerce yüksekten beton zemine çakıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaşlı kadının feci ölümü! Metrelerce yüksekten beton zemine çakıldı

Balıkesir'de 50 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi. Cam silerken 4'üncü kattan düşerek beton zemine çakıldı.

Olay, Balıkesir Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi Gazhane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurban Apartmanı'nın 4'üncü katında ikamet eden Münevver Çetin (50), evinin camlarını silerken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Münevver Çetin'nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri, hem dairede hem de düşme noktasında detaylı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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